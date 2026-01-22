Archéo Jazz Blainville-Crevon

Archéo Jazz

L’ Archéo Jazz vous donne rendez-vous pour sa 47ème édition du 24 au 28 juin 2026 au Château Médiéval de Blainville-Crevon !

4 soirées, un dizaine de concerts, des artistes internationaux, le meilleur de la scène locale…

Le festival se déroule au cœur des vestiges d’un château du Moyen Âge, créant une ambiance magique où musique et histoire se rencontrent. Sur plusieurs journées, le festival accueillera des musiciens de jazz de renommée internationale, tout en mettant en avant des découvertes locales. Les styles varient du jazz traditionnel aux fusions modernes, offrant une large palette de sonorités. .

Chemin de la Saussaye à Sénarpont Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 24 82 archeojazz@gmail.com

