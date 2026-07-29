Archéocapsule Féminin-Masculin. Archéologie des sexes Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Archéocapsule Féminin-Masculin. Archéologie des sexes

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-04

L’archéologie peut-elle observer des inégalités entre femmes et hommes ? Les rôles sociaux attribués aux unes et aux autres ont-ils varié au cours du temps ? Depuis une cinquantaine d’années, des archéologues s’emploient à recenser et interpréter des données matérielles, issues surtout de contexte funéraire, pour différencier le masculin et le féminin. Comme d’autres indices âges, statut social, état de santé, etc l’étude de la différenciation sexuelle est devenu essentielle à la compréhension des sociétés passé. S’il reste difficile d’apporter des réponses pour les périodes lointaines de l’histoire humaine, certaines hypothèses se confirment à l’appui des vestiges découverts tout indique qu’une répartition sexuelle du travail et que la valorisation sociale des attributions masculins sont une réalité depuis au moins 10 000 ans.

Exposition ouverte aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Partenariat QC et INRAP .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Archéocapsule Féminin-Masculin. Archéologie des sexes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS