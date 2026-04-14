Archeologesche Site vun der Përmesknupp – Site archéologique St Pirmin (Kaundorf), Përmeshaff, Kaundorff, Lac de la Haute-Sûre

Archeologesche Site vun der Përmesknupp – Site archéologique St Pirmin (Kaundorf) Samedi 13 juin, 11h00, 14h00 Përmeshaff, Kaundorff Canton Wiltz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

LU – Zënter 2018 leeën d’Përmesfrënn mat der Hëllef vu jonke Leit, Fräiwëllegen a ville Partnerinstitutiounen d’Ruinen vum Përmeshaff fräi. D’Gebaier sinn am Mëttelalter eng éischte Kéier erwäänt ginn, 1936 komplett ofgebrannt an ni mei opgeriicht ginn. Bliwwen ass eng eenzegaarteg Zäitkapsel mat Relikter aus verschiddenen Epochen, déi och wäit virun de Mëttelalter zeréck ginn. Dobäi kënnt, datt vill historesch Quellen eis hëllefen de Site ze verstoen. Wat kann en op der Platz direkt un der historescher Bausubstanz erkennen? Wat kënnen d’Maueren eis erzielen? Déi wichtegst Fro, déi mir awer bei dëser Visite wëlle klären: Wéi kann en esou en eenzegaartege Site beschtméiglechst erhalen an an d’Zukunft begleeden? Wéi kann en de Site accessibel maachen a wat ginn et fir Notzungsméiglechkeeten fir dëse kulturelle Patrimoine fir d’Leit optimal erliefbar ze maachen.

FR – Depuis 2018, avec l’aide de jeunes, de bénévoles et de nombreuses institutions partenaires, les Amis de Saint Pirmin mènes des sondages/fouilles dans les ruines du Përmeshaff. Des bâtiments ont été mentionnés dès le Moyen Âge, puis complètement détruits par un incendie en 1936, ils n’ont jamais été reconstruits. Cela nous met en face d’une capsule temporelle unique, avec des reliques de différentes époques, qui remontent bien avant le Moyen Âge. De nombreuses sources historiques nous aident à comprendre le site. Que peut-on voir à l’immédiat dans les ruines du bâtiment ? Que peuvent nous dire les murs ? La question la plus importante que nous voulons nous poser à ce sujet est : comment pouvons-nous assurer qu’un site aussi unique sera maintenu et entretenu à l’avenir ? Comment rendre le site accessible et quelles sont les façons d’utiliser ce patrimoine culturel pour permettre aux gens de le vivre de la meilleure façon possible ?

EN – Since 2018, with the help of young people, volunteers and numerous partner institutions, the Friends of Saint Pirmin have been conducting surveys and excavations in the ruins of Përmeshaff. Buildings were first mentioned in the Middle Ages, then completely destroyed by fire in 1936 and never rebuilt. This presents us with a unique time capsule, with relics from different periods dating back well before the Middle Ages. Numerous historical sources help us to understand the site. What can we see immediately in the shape of the building? What can the walls tell us? The most important question we want to ask ourselves: how can we ensure that such a unique site will be maintained and preserved in the future? How can we make the site accessible and how can we use this cultural heritage to enable people to experience it in the best possible way?

Përmeshaff, Kaundorff Kaundorf Lac de la Haute-Sûre 9643 Canton Wiltz https://www.stpirminkaundorf.lu/ueber-uns Der Pirminusberg, in der Stauseegemeinde zwischen Kaundorf und Büderscheid gelegen, ist eine religiös, kulturell und archäologisch bedeutende Stätte. Seit Jahrhunderten prägt sie das Leben der Menschen der Region um Wiltz und des heutigen Naturparks Obersauer in positiver Weise.

Seit grauer Vorzeit, ganz bestimmt seit der Zeit der Römer, haben sich die Menschen auf diesem Bergvorsprung niedergelassen und die positiven Kräfte dieses Ortes gespürt. Auf der Bergkuppe befand sich zur Römerzeit eine Siedlung an der Straße nach Bastnach (Bastogne/Belgien) und weiter Richtung Tongern (Lüttich). Am Fuße dieser Bergkuppe entspringen zwei Quellen, die vermutlich schon in dieser Zeit als heilbringend angesehen wurden. Die Entstehung und die Entwicklung der Siedlung könnte hiermit in Verbindung stehen.

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Als im 8ten Jahrhundert – so gegen 720 – der Heilige Pirmin auf einer Reise an der Quelle vorbeikam, wusch er seine kranken Augen mit dem Quellwasser und diese waren geheilt. Er segnete die Quellen im Namen Gottes. So wurde diese heidnische Quelle christianisiert und die Menschen haben diesen besonderen Platz über all die Jahrhunderte verehrt. Die Legende erzählt, dass der Herr von Wiltz nach der Heilung seines Sohnes eine 1ste Kapelle nebst Hofgut auf dem Berg errichten ließ. Nach dessen Schenkung an die Münsterabtei im Jahre 1195, sendete die Abtei Einsiedler auf den Berg, um den religiösen Dienst an der Quelle zu verrichten. Unsere Vorfahren brachten besonders ihre erkrankten Kinder hierher und baten, durch Eintauchen in das gesegnete Wasser, um die Hilfe des Heiligen Pirminus. Auch in unserer Zeit vertrauen sich viele Menschen in Not dem Heiligen Pirmin an.

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Journées européennes de l’archéologie

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