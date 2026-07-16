Archeologia dei corpi / Prima tappa, Napoli, Naples

Informations pratiques

Archeologia dei corpi / Prima tappa 3 – 14 mai 2027 Napoli Naples

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-03T10:00:00+02:00 – 2027-05-03T17:00:00+02:00

Fin : 2027-05-14T10:00:00+02:00 – 2027-05-14T17:00:00+02:00

L’exposition-atelier de Napoli, est la première étape d’un « voyage d’Oscura » qui remonte du Sud au Nord en trois étapes. Ces trois étapes ont un point commun, celui de mener une archéologie des corps, en photographie, au sténopé, c’est à dire emportés par la profondeur de champ et le temps de pose, la recherche d’un équilibre précaire et l’attraction terrestre, la confusion des matières et la substitution des identités. À chaque étape deux moments se nourissent. 1/ La redécouverte des corps tirés des strates d’ateliers effectués pendant 35 ans en France, en Espagne, en Italie, en Afrique, dans les Balkans et plus loin encore, sur la mer ou dans le désert. 2/ la création sur quelques jours de nouvelles strates de constitution ou de reconstitution de formes corporelles avec des acteurs volontaires des ateliers sténopé, argentiques.

Dans la ville « sous le Vésuve » cette recherche de création photographique portera sur le sentiment d’un corps volcanique, l’emportement, la fusion et la fondation d’un corps soumis à l’incertitude…

Napoli Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio – 80133 Naples 80133 San Ferdinando Naples Campanie 393395677396 http://comune.napoli.it Napoli devient en 1999 un des hauts lieux de l’opération européenne « Vues Imprenables » entre Palermo, Marseille, Barcelona et Valencia . Une grand exposition aura lieu dans les prisons de Castel dell’Ovo , mémorable … un groupe important d’artistes et historien de l’art se sont regroupés et vont mener pendant plusieurs années des travaux photographiques, grâce notamment à Maria Quintieri, Donatella Saccani et Gaetano Mollura. Une chambre géante a été réalisée avec l’appui de Pepe Morra dans son palais de la Casa Morra en plein centre ancien où l’image était plus grande que le réel. Tous ces lieux et acteurs sont amenés à se retrouver dans plusieurs endroits de la capitale de la Campanie! avion, trains, bus …

L’exposition-atelier de Napoli, est la première étape d’un « voyage d’Oscura » qui remonte du Sud au Nord en trois étapes. Ces trois étapes ont un point commun, celui de mener une archéologie des en au…

©Oscura