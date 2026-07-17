Archeologia dei corpi / Terza tappa, Circolo Fratellanza Casnigo, Casnigo

Informations pratiques

Archeologia dei corpi / Terza tappa 23 – 26 mai 2027 Circolo Fratellanza Casnigo Bergame

surtout pas de limites !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-23T15:00:00+02:00 – 2027-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-26T10:00:00+02:00 – 2027-05-26T17:00:00+02:00

L’exposition-atelier del Circolo Fratellanza de Casnigo, est la troisième et dernière étape du « voyage d’Oscura » qui remonte du Sud au Nord. Ces trois étapes ont un point commun, celui de mener une archéologie des corps, en photographie, au sténopé, c’est à dire emportés par la profondeur de champ et le temps de pose, la recherche d’un équilibre précaire et l’attraction terrestre, la confusion des matières et la substitution des identités. À chaque étape deux moments se nourrissent. 1/ La redécouverte des corps tirés des strates d’ateliers effectués pendant 35 ans en France, en Espagne, en Italie, en Afrique, dans les Balkans et plus loin encore, sur la mer ou dans le désert. 2/ la création sur quelques jours de nouvelles strates de constitution ou de reconstitution de formes corporelles avec des acteurs volontaires des ateliers sténopé, argentiques.

El Circolo Fratellanza est un lieu d’échanges de débats et de riches confrontations où les corps dansent, jouent et échangent; C’est l’occasion d’amener à des poses et pauses fraternelles, des longues et patientes épousailles des personnes confrontées à la lenteur des prises de vue pour créer à partir de plusieurs des corps sociaux, un corps social, une masse laborieuse qui avancent et créent des horizons communs en faisant aboutir les recherches plus individuelles des 2 premières étapes !

Circolo Fratellanza Casnigo Via Trento, 10, 24020 Casnigo Casnigo 24020 Bergame Lombardie 0681566985 Le Théâtre Fratellanza de Casnigo a été construit au début du XXe siècle, dans le bâtiment qui abrite le Circolo Fratellanza, lieu incontournable des activités culturelles et sociales du village, surtout depuis la récente rénovation du théâtre : un petit joyau richement décoré de fresques. Parmi les personnalités qui ont marqué l’histoire du Fratellanza, il est impossible de ne pas évoquer Giuseppe Bonandrini, né à Casnigo (précisément dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui le Circolo) en 1867, qui fut médecin à Piazzatorre pendant près de quarante ans et surtout, sous le nom de Pichetù Prim, duc du Duché de Piazza Pontida à Bergame. La place principale de Casnigo lui est dédiée. Il fut un passionné de musique, un poète en dialecte et le témoin idéal d’une verve culturelle qui, en ce nouveau millénaire, trouve un nouveau souffle dans l’activité d’une association théâtrale spécifique et dynamique. Société d’entraide de Casnigo depuis 1904 bus et voiture

L’exposition-atelier del Circolo Fratellanza de Casnigo, est la troisième et dernière étape du « voyage d’Oscura » qui remonte du Sud au Nord. Ces trois étapes ont un point commun, celui de mener une à…

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