Archéologie dans tous les sens Les Minutes Bleues

Rue César Mulon Corseul

vendredi 31 octobre 2025.

Corseul Côtes-d'Armor

17:30:00

19:00:00

2025-10-31

Les objets archéologiques vous semblent mystérieux et sans intérêt ? Mettez vos sens en éveil et vivez une expérience pédagogique ludique, un peu loufoque, pour changer votre regard sur l’archéologie et les musées !

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Rue César Mulon Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 83 35 16

