Archéologie des navires militaires dans les Petites Antilles : résultats des recherches en cours Fort Saint-Louis Fort-de-France

L’Association Archéologie Petites Antilles (AAPA) mène depuis plusieurs années avec de nombreuses collaborations des recherches sur les épaves de navires dans les Petites Antilles (Guadeloupe Martinique Saint VIncent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda).

Cette conférence présente les principaux résultats de ces recherches dont l’identification de trois épaves : l’Anémone aux Saintes, une goélette de la période de la Resaturation ; la Junon à Saint Vincent, une frégate de 32 canons et le Lyon ex Beaumont à Antigua, un ancien navire e la compagnie des Indes Orientales.

Témoin passionnant de l'histoire de la Martinique et de la fondation de Fort de France, le Fort Saint-Louis vous ouvre ses portes et vous accueille au cœur des remparts et bastions fortifiés. Un circuit chargé d'histoire qui offre un point de vue remarquable sur la baie des Flamands, classée parmi l'une des plus belles du monde

Base navale en activité, siège du haut commandement de la Marine Nationale pour la zone Antilles-Guyane

Renaud Leroux AAPA