Archéologie du paysage sonore : étude, analyse et restitution de la sensorialité des espaces urbains Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris vendredi 28 novembre 2025.

Conférence par Mylène PARDOEN, archéologue du patrimoine sonore, ingénieure de recherche au CNRS, MSH de Lyon Saint-Étienne/UAR2000/CNRS, en association avec le séminaire La région parisienne, territoires et culture.

Année universitaire 2025-2026.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Conférences gratuites, dans la limite des 90 places disponibles, sans réservation.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

