Archéologie d’un village visionnaire, Village d’Art Préludien de Chomo, Achères-la-Forêt
dimanche 20 septembre 2026 · Village d'Art Préludien de Chomo · Achères-la-Forêt
Informations pratiques
Archéologie d’un village visionnaire Dimanche 20 septembre, 12h00 Village d’Art Préludien de Chomo Seine-et-Marne
entrée au Village au tarif réduit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Reconstituer le Village d’Art Préludien de Chomo, entre relevés, dessins et archives
Louis Emauré — artiste et chercheur indépendant
Grégoire Gamichon — designer graphique multimédia
Village d’Art Préludien de Chomo 24 rue de Paris Forêt 77760 Achères-la-Forêt Achères-la-Forêt 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 07 52 08 16 75 https://www.amisdechomo.com/ Le Village d’Art Préludien est le domaine de l’artiste Roger Chomeaux dit Chomo (1907-1999), où il a vécu et créé seul, pendant plus de 40 ans. Il est constitué de sa propre maison et de trois architectures spontanées : le Refuge, l’Église des Pauvres, et le Sanctuaire des Bois Brûlés. L’Association des Amis de Chomo a été créée dans le but de préserver ces œuvres inclassables et de les faire découvrir au public. Le Village d’Art Préludien est accessible au public uniquement à l’occasion d’événements particuliers comme les Portes Overtes ou sur rendez-vous. En voiture : Depuis la A6 sortie 14 péage Ury. Suivre les indications pour Achères-la-Forêt, puis pour Le Vaudoué. Le stationnement le long de la route départementale D63 est interdit. Nous vous conseillons de covoiturer et de laisser votre véhicule dans les parkings aux alentours. Le Parking Cailleau se trouve à 1km du site.
Conférence autour de la reconstitution du Village d’Art Préludien de Chomo par Louis Emauré, artiste et chercheur, et Grégoire Gamichon, designer graphique multimédia
©amis de chomo
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