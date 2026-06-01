Archéologie en cours : Journée Ouverte du CNANS, Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática | CNANS, Lisboa
Archéologie en cours : Journée Ouverte du CNANS, Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática | CNANS, Lisboa vendredi 12 juin 2026.
Archéologie en cours : Journée Ouverte du CNANS Vendredi 12 juin, 10h00, 14h00 Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática | CNANS Lisboa
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Le CNANS organise une journée ouverte consacrée à la diffusion des activités menées dans les domaines de la documentation, de la recherche, de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel nautique et sous-marin.
Tout au long de l’initiative, les visiteurs pourront découvrir différents projets et méthodes de travail associés à la sauvegarde du patrimoine, y compris les processus de conservation et de restauration, la documentation, l’inventaire, la numérisation, l’étude des sites et des matériaux archéologiques.
Le programme comprendra la visite du centre et des démonstrations, permettant de faire connaître le travail réalisé par le CNANS dans la protection et la valorisation du patrimoine culturel. Le programme comprend également une visite de l’exposition_Water World_. Passado submerso », consacrée aux 15 dernières années de l’archéologie maritime et sous-marine au Portugal.
Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática | CNANS 5, Rua da Manutenção, Lisboa Lisboa 1900-440 Lisboa
Journée ouverte du CNANS
Visita guiada ao CNANS © Pedro Barros | CNANS | PCIP
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