« Archéologie littorale : protéger le patrimoine, révéler le passé », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff

Informations pratiques

« Archéologie littorale : protéger le patrimoine, révéler le passé » Vendredi 18 septembre, 18h00 Maison de Site de la Pointe du Raz Finistère

Gratuit, Nombre de places limité / Auditorium de la Maison de Site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Muriel Fily, archéologue au Département du Finistère, et Yves Fouquet, géologue à l’Ifremer, proposent une conférence en deux étapes.

– La première abordera les enjeux de la sauvegarde du patrimoine archéologique littoral, menacé par le changement climatique.

– La seconde présentera une découverte exceptionnelle au large de l’île de Sein : des barrages de pierres vieux de plus de 7 000 ans, témoins d’aménagements humains préhistoriques.

Maison de Site de la Pointe du Raz Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, 29770 Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne 02 98 70 67 18 https://www.toutcommenceenfinistere.com/culture/pointe-du-raz-en-cap-sizun-grand-site-de-france/ [{« type »: « email », « value »: « contact-pointeduraz@finistere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 70 67 18 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 47 48 95 »}] Située à l’extrémité ouest de la Bretagne, la Pointe du Raz est un site naturel emblématique qui offre une immersion unique entre paysages spectaculaires, culture et nature préservée.

La Maison de site ouvre ses portes du 30 mars au 1er novembre 2026 : du lundi au dimanche pour accueillir et conseiller les visiteurs. Elle propose des expositions et une programmation culturelle dédiée au patrimoine maritime et à l’histoire du site. Des visites guidées permettent de découvrir les secrets de la Pointe du Raz et de la Pointe du Van. Ces découvertes se déclinent aussi en mode randonnée ! Retrouvez toutes les dates dans l’agenda. Accès PMR

Parking

Auditorium

Restaurant

Boutique

Toilettes

Conférences

Expositions temporaires

Conférence de Muriel Fily, archéologue au Département du Finistère, et Yves Fouquet, géologue à l’Ifremer

©Tout Commence en Finistère