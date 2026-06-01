« Archéologie sous l’eau? Ça existe ? », Museu do Mar Rei D. Carlos I, Cascais

« Archéologie sous l’eau? Ça existe ? » Dimanche 14 juin, 10h30, 14h00 Museu do Mar Rei D. Carlos I Lisbon

Gratuit, mais avec inscription obligatoire ; limité à 90 participants; pour effectuer l’inscription et plus d’informations consulter le site https://360.cascais.pt[/pt/agenda/arqueologia-debaixo-de-agua-isso-existe](https://360.cascais.pt/pt/agenda/arqueo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:30:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Quelle sera la journée d’un archéologue ou une archéologue sous-marin ? Est-ce qu’ils ont un bureau sous l’eau? Et comment sera de dessiner un objet? Apprenons ce que fait cette profession et comment contribuer à la protection du patrimoine !

Museu do Mar Rei D. Carlos I Rua Júlio Pereira de Mello, 2750-319 Cascais Cascais 2750-320 Cascais e Estoril Lisbon https://360.cascais.pt/pt/agenda/arqueologia-debaixo-de-agua-isso-existe

Journées européennes de l’archéologie

© Augusto Salgado