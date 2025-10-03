Archétypes Compagnie Labsoma Centre Culturel Rosporden Rosporden

Archétypes Compagnie Labsoma

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

DANSE CONTEMPORAINE Dans le cadre du Festival Intemporelles, en partenariat avec le Réseau 4Ass.

Archétypes XXY questionne l’impact des représentations genrées sur nos corps et nos constructions identitaires. Dans ce spectacle, Émeline RABADEUX et Damien ROUXEL, malgré la diversité de leur parcours, explorent ce qui cristallise ou fluidifie leur manière d’incarner le masculin et le féminin. Entre pratiques somatiques et références à l’histoire de l’art, les deux performeurs convoquent les personnages, les archétypes et les clichés, pour questionner la frontière des genres et donner corps à une réflexion intime et universelle.

Tout public dès 7 ans.

DISTRIBUTION Conception, réalisation et interprétation Émeline RABADEUX et Damien ROUXEL .

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Archétypes Compagnie Labsoma Rosporden a été mis à jour le 2025-10-03 par OTC CCA