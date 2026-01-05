Archi Bizarre… Rue du Château Pau
Archi Bizarre…
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Un carnet de jeu pour découvrir l’exposition Projets et merveilles
Archi Bizarre, architecte fantaisiste, se demande ce qui s’est passé au château
Mais ça ne va pas du tout, je ne reconnais pas le Palais Royal ! Viens m’aider à comprendre, je t’attends de pied ferme !!
Pour les 6-10 ans .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
