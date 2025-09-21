Archi bourg Hôtel du Département Saint-Brieuc

Archi bourg Dimanche 21 septembre, 14h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le CAUE propose un atelier permettant d’aborder les principes fondamentaux du développement territorial et donne aux petits et grands les clés pour agir à long terme sur la qualité de leur cadre de vie.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Département des Côtes d’Armor