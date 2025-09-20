Archi-brodé B!B de Dunkerque Dunkerque

Archi-brodé Samedi 20 septembre, 15h00 B!B de Dunkerque Nord

Gratuit

Quand architecture et broderie se rencontrent, ça fait des étincelles ! Découvrez les particularités architecturales de la B!B de Dunkerque et brodez-les avec l’aide de la designer Anaïs Jonas de l’atelier Alouette Lulu.

B!B de Dunkerque 2 rue Benjamin Morel 59140 Dunkerque

Journées européennes du patrimoine 2025

© Bibliothèques de Dunkerque