Archi Curieux – C’est mon patrimoine 2025 Hautes Alpes Gap

Archi Curieux – C’est mon patrimoine 2025 15 – 30 juillet Hautes Alpes Hautes-Alpes

Gratuit sur inscription. Les groupes participants sont issus des centres de loisirs des communes concernées. Les inscriptions sont closes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T10:00:00 – 2025-07-15T17:00:00

Fin : 2025-07-30T10:00:00 – 2025-07-30T17:00:00

Le territoire du Pays d’art et d’histoire des Communautés des communes de Serre-Ponçon et du Guillestrois Queyras est traversé par des enjeux patrimoniaux, historiques, géographiques et architecturaux, mais également économiques, sociaux et environnementaux qui en font un contexte complexe. Or, ces différentes facettes du territoire sont sur le point de connaître un bouleversement, amené par la candidature des Alpes françaises aux Jeux Olympiques d’hiver 2030.

Au-delà de la dimension sportive que les JO représentent, le Service Pays d’art et d’histoire des Communautés des communes de Serre-Ponçon et du Guillestrois Queyras et la Maison de l’architecture et de la ville souhaitent interroger les multiples impacts d’un “méga-événement” sur un territoire rural, en utilisant les prismes de l’architecture, de l’urbanisme et du paysagisme.

Les ateliers ainsi élaborés seront l’occasion pour les publics jeunes mobilisés de s’interroger sur leur environnement bâti et non bâti, et de se forger leur propre avis sur l’avenir de leur territoire et ses futures transformations, grâce aux outils de la lecture de paysage/de cartes et l’étude de bâtiments, dans une démarche prospective.

Planning des interventions :

Mardi 15/07 : Ville-Vieille – Centre de loisirs de l’ACSSQ

Jeudi 17/07 : Embrun – Centre de Loisirs “Croc’Loisirs”

Vendredi 18/07 : Chorges – Centre de loisirs de la commune de Chorges

Mercredi 30/07 : Guillestre – Centre de loisirs de la commune de Guillestre

Ce projet est co-construit entre la Maison de l’architecture et de la ville, le Pays d’art et d’histoire de Serre-Ponçon et du Guillestrois Queyras, et financé par la DRAC PACA dans le cadre de l’opération C’est mon patrimoine.

Hautes Alpes 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une immersion dans les paysages des Hautes Alpes pour questionner leur avenir, à travers la notion de « méga-événement » paysage architecture