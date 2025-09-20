Archi Défi : la culture à tous les coins de rue. La DRAC Grand Est lance un jeu de géocaching Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Strasbourg

Archi Défi : la culture à tous les coins de rue. La DRAC Grand Est lance un jeu de géocaching Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Strasbourg samedi 20 septembre 2025.

Archi Défi : la culture à tous les coins de rue. La DRAC Grand Est lance un jeu de géocaching 20 et 21 septembre Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Bas-Rhin

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Du 20 septembre au 12 octobre 2025 à 23h59, partez à la découverte de 14 lieux culturels connus ou méconnus dans Strasbourg et l’Eurométropole et gagnez de nombreux cadeaux !

Des visites VIP de la cathédrale, du palais du Rhin, du palais de l’Europe et d’autres surprises vous attendent ! Les gagnants des lots seront désignés en octobre.

Pour jouer, munissez-vous d’un smartphone, rendez-vous sur le site BavAR[t] et chargez gratuitement l’appli de géocaching « Archi-défi ! La culture à tous les coins de rue »

Ce jeu-parcours est proposé par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, en partenariat avec les structures culturelles participantes.

Le règlement est disponible sur le site internet de la DRAC Grand Est :

https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-grand-est

Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Paris 11e Arrondissement Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 57 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est [{« link »: « https://www.bavart.io/ »}, {« link »: « https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-grand-est »}] https://bavart.io/ Édifié de 1883 à 1889 par Hermann Eggert, l’ancien palais impérial allemand s’inscrit au cœur de la Neustadt de Strasbourg, labellisée UNESCO depuis 2017. Classé parmi les monuments historiques propriété de l’État, le Palais du Rhin est « domaine national » depuis 2017. Il est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il abrite également le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région). Le parc n’est actuellement pas ouvert au public ; les anciennes écuries sont uniquement visibles depuis les rues du Maréchal Frère et du Maréchal Foch, de l’extérieur. Accès PMR sur demande à l’accueil.

Transports arrêt République, tram B, C, E, F, bus L15, L72, C6.

Munissez-vous d’un smartphone, rendez-vous sur le site [BavAR[t]](https://www.bavart.io/) et chargez l’appli ARCHI DÉFI : la culture à tous les coins de rue, créée par la Direction régionale des a…

© BavAR[t]