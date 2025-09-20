Archi-détectives Archives départementales du Cantal Aurillac

Archi-détectives Archives départementales du Cantal Aurillac samedi 20 septembre 2025.

Archi-détectives Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Archives départementales du Cantal Cantal

Nombre de places limité (deux familles à la fois) – public familial à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Découvrez le bâtiment des Archives, enquêtez sur son histoire et tentez d’ouvrir le coffre mystère !

Archives départementales du Cantal 42b Rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471483338 http://archives.cantal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.71.48.33.38 »}]

Découvrez le bâtiment des Archives, enquêtez sur son histoire et tentez d’ouvrir le coffre mystère !

©Archives départementales du Cantal – AD015_60Fi12