Archi’ facile ! Médiathèque de l’Alpha Angoulême
Archi’ facile ! Médiathèque de l’Alpha Angoulême jeudi 9 avril 2026.
Archi’ facile !
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Atelier créatif pour les curieux de 7 à 12 ans sur le thème L’eau et le vent les énergies qui faisaient tourner les moulins en Angoumois ! . L’occasion d’apprendre et de comprendre l’importance du fonctionnement des moulins pour l’économie locale.
.
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative workshop for curious 7-12 year-olds on the theme of Water and wind: the energies that turned the mills in Angoumois! An opportunity to learn and understand the importance of mills to the local economy.
L’événement Archi’ facile ! Angoulême a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Les Foulées d’Angoulême Stade Chanzy Angoulême 28 mars 2026
- Conférence gesticulée Le parfum de l’homme en blanc Le Lieu Utile Angoulême 28 mars 2026
- La Quête Fantastique Le mystère des dragons Angoulême 29 mars 2026
- Conférence -Renoir peintre et dessinateur Espace Franquin Angoulême 31 mars 2026
- L’Emoi Photographique Exposition à la Médiathèque de l’Alpha Médiathèque de l’Alpha Angoulême 1 avril 2026