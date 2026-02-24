Archi’ facile ! Médiathèque de l’Alpha Angoulême

Archi’ facile !

Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Atelier créatif pour les curieux de 7 à 12 ans sur le thème L’eau et le vent les énergies qui faisaient tourner les moulins en Angoumois ! . L’occasion d’apprendre et de comprendre l’importance du fonctionnement des moulins pour l’économie locale.

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Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

Creative workshop for curious 7-12 year-olds on the theme of Water and wind: the energies that turned the mills in Angoumois! An opportunity to learn and understand the importance of mills to the local economy.

L’événement Archi’ facile ! Angoulême a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême