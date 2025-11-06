Archi Fiesta Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix

Archi Fiesta Jeudi 6 novembre, 18h00 Archives Nationales du Monde du Travail Nord

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T18:00:00 – 2025-11-06T23:00:00

Fin : 2025-11-06T18:00:00 – 2025-11-06T23:00:00

Centre d’archives installé au cœur de Roubaix dans une ancienne usine aux allures de château fort, les ANMT vous accueillent pour un évènement exceptionnel autour de la fête dans le monde du travail. Au programme : spectacle vivant avec la Compagnie Nina, concerts et bien d’autres surprises…

Archives Nationales du Monde du Travail 78, boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 00 Inauguré et ouvert au public en octobre 1993 à Roubaix (Nord), le Centre des archives du monde du travail a pour mission de collecter, de traiter, de conserver et de mettre à la disposition du public les fonds d'archives dits «du monde du travail». Organisé en service à compétence nationale depuis le 31 décembre 2006, il est à présent dénommé Archives nationales du monde du travail.

Des expositions sont proposées régulièrement. Métro Ligne 2: Eurotéléport – En période d'exposition : ouverture de 13h à 18h du lundi au vendredi

Des expositions sont proposées régulièrement. Métro Ligne 2: Eurotéléport – En période d’exposition : ouverture de 13h à 18h du lundi au vendredi

Un évènement exceptionnel autour de la fête dans le monde du travail archives théâtre

ANMT 2004 20 5, Noëlle Gérôme. Fête de la Saint Éloi aux forges de Renault Billancourt, 1957