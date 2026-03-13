ARCHI FOOTING SUR LE CANAL DU MIDI DEVANT LE MUSÉUM Toulouse
ARCHI FOOTING SUR LE CANAL DU MIDI DEVANT LE MUSÉUM Toulouse samedi 11 avril 2026.
ARCHI FOOTING SUR LE CANAL DU MIDI
DEVANT LE MUSÉUM 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 11:45:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-06-06
En baskets, laissez-vous embarquer pour célébrer les trente ans du Canal du Midi à l’UNESCO !
Redécouvrez le canal et ses éléments architecturaux en travaillant votre souffle! Un parcours à petites foulées pour profiter du Grand Parc Canal et (re)découvrir l’histoire de Pierre-Paul Riquet.
Bon à savoir
– Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec l’Office de Tourisme
– Durée 1h15 au total , dont 45 min. de footing tranquille, accessible à tous.
– Venez en tenue de sport et baskets !
– Inscription obligatoire .
DEVANT LE MUSÉUM 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Let your sneakers take you on a journey to celebrate the Canal du Midi’s 30th anniversary as a UNESCO World Heritage site!
L’événement ARCHI FOOTING SUR LE CANAL DU MIDI Toulouse a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE