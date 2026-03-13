ARCHI FOOTING SUR LE CANAL DU MIDI DEVANT LE MUSÉUM Toulouse

ARCHI FOOTING SUR LE CANAL DU MIDI

DEVANT LE MUSÉUM 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 11:45:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-06-06

En baskets, laissez-vous embarquer pour célébrer les trente ans du Canal du Midi à l’UNESCO !

Redécouvrez le canal et ses éléments architecturaux en travaillant votre souffle! Un parcours à petites foulées pour profiter du Grand Parc Canal et (re)découvrir l’histoire de Pierre-Paul Riquet.

Bon à savoir

– Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec l’Office de Tourisme

– Durée 1h15 au total , dont 45 min. de footing tranquille, accessible à tous.

– Venez en tenue de sport et baskets !

– Inscription obligatoire .

DEVANT LE MUSÉUM 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Let your sneakers take you on a journey to celebrate the Canal du Midi’s 30th anniversary as a UNESCO World Heritage site!

L’événement ARCHI FOOTING SUR LE CANAL DU MIDI Toulouse a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE