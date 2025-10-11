ARCHI FOOTING ESPACE PATRIMOINE Toulouse

ARCHI FOOTING ESPACE PATRIMOINE Toulouse samedi 11 octobre 2025.

ESPACE PATRIMOINE 8 Place de la Daurade Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:45:00

2025-10-11 2026-02-14

À petites foulées, découvrez l’architecture du centre ville de Toulouse !

Redécouvrez le patrimoine industriel de Toulouse en travaillant votre souffle ! L’Espace Patrimoine vous propose un parcours à petites foulées sur les pas des ouvriers et artisans qui ont façonné l’histoire de la ville.

Bon à savoir

– Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec l’Office de Tourisme

– Durée 1h15 au total , dont 45 min. de footing tranquille, accessible à tous.

– À partir de 9 ans

– Venez en tenue de sport et baskets !

– Inscription obligatoire .

English :

Discover the architecture of Toulouse’s city center in short strides!

German :

Entdecken Sie in kleinen Schritten die Architektur der Innenstadt von Toulouse!

Italiano :

Scoprite l’architettura del centro di Tolosa a piccoli passi!

Espanol :

Descubra la arquitectura del centro de Toulouse a pasos cortos

