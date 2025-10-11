ARCHI FOOTING ESPACE PATRIMOINE Toulouse
ESPACE PATRIMOINE 8 Place de la Daurade Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2026-02-14 11:45:00
2025-10-11 2026-02-14
À petites foulées, découvrez l’architecture du centre ville de Toulouse !
Redécouvrez le patrimoine industriel de Toulouse en travaillant votre souffle ! L’Espace Patrimoine vous propose un parcours à petites foulées sur les pas des ouvriers et artisans qui ont façonné l’histoire de la ville.
Bon à savoir
– Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec l’Office de Tourisme
– Durée 1h15 au total , dont 45 min. de footing tranquille, accessible à tous.
– À partir de 9 ans
– Venez en tenue de sport et baskets !
– Inscription obligatoire .
English :
Discover the architecture of Toulouse’s city center in short strides!
German :
Entdecken Sie in kleinen Schritten die Architektur der Innenstadt von Toulouse!
Italiano :
Scoprite l’architettura del centro di Tolosa a piccoli passi!
Espanol :
Descubra la arquitectura del centro de Toulouse a pasos cortos
