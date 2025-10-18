Archi-jeux : découvrir l’architecture, l’urbanisme, l’environnement en famille ! CAUE 25 Besancon

Archi-jeux : découvrir l’architecture, l’urbanisme, l’environnement en famille ! CAUE 25 Besancon samedi 18 octobre 2025.

Archi-jeux : découvrir l’architecture, l’urbanisme, l’environnement en famille ! Samedi 18 octobre, 13h30 CAUE 25 Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T13:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-18T13:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

Un soupçon de stratégie, beaucoup d’humour et une touche de fantaisie, un savoureux mélange pour un après-midi en famille placé sous le signe de la bonne humeur. Jeux de plateau, de cartes, de construction, de découverte, de questions/réponses… réveillez votre créativité, manipulez, expérimentez, tout en découvrant les milieux passionnants de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine, du paysage et de l’écologie.

Nous mettrons à votre disposition des jeux de société pour petits et grands et nous ferons un plaisir de vous les présenter et bien sûr, de jouer avec vous !

Ce sera également l’occasion de découvrir notre très beau centre de documentation et le magnifique site du Fort Griffon, siège de la Maison de l’habitat du Doubs.

Nous vous rappelons que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte tout au long de l’animation.

CAUE 25 1 chemin de ronde du Fort Griffon 25000 Besancon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381821922 https://caue25.org https://regards.habiternosterritoires-bfc.fr;http://www.caue-observatoire.fr;http://www.scoop.it/t/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte;http://petitsbruits.wordpress.com [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/15YdzkqYID_HV746wq_oArNwm1vVETQk7pRsjpcF9m2g/preview »}] Association départementale de droit privé (loi 1901), qui a la mission de service public de de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation des habitants dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement. Bus (arrêts Rempart, gare Viotte) ; vélocité (gare viotte et places Bouchot et Leclerc) et parking des glacis

Journées nationales de l’architecture

©CAUE25