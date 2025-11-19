Archi Ludo à Carsac Salle du conseil municipal Carsac-Aillac

Archi Ludo à Carsac

La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.

Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.

N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris.

Salle du conseil municipal Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 02 09 archiludo@paysdefenelon.fr

English : Archi Ludo à Carsac

The Archi Ludo mobile games library invites you to get together.

Come and play with your family and/or borrow games throughout the day.

Contact Morgan to reserve your favorite games.

Opening hours 10h-12h 13h-17h

German : Archi Ludo à Carsac

Die fahrende Ludothek Archi Ludo lädt Sie zu einem Treffen ein.

Spielen Sie mit Ihrer Familie und/oder leihen Sie sich den ganzen Tag lang Spiele aus.

Zögern Sie nicht, Morgan zu kontaktieren, um Ihre Lieblingsspiele zu reservieren.

Öffnungszeiten: 10h-12h 13h-17h

Italiano :

Archi Ludo, la ludoteca mobile, vi invita a riunirvi.

Venite a giocare con la vostra famiglia e/o a prendere in prestito i giochi durante la giornata.

Non esitate a contattare Morgan per prenotare i vostri giochi preferiti.

Espanol : Archi Ludo à Carsac

Archi Ludo, la ludoteca móvil, le invita a reunirse.

Ven a jugar con tu familia y/o pide prestados juegos durante todo el día.

No dudes en ponerte en contacto con Morgan para reservar tus juegos favoritos.

Horario: de 10.00 a 12.00 h. de 13.00 a 17.00 h

