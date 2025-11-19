Archi Ludo à Carsac Salle du conseil municipal Carsac-Aillac
Archi Ludo à Carsac Salle du conseil municipal Carsac-Aillac mercredi 19 novembre 2025.
Archi Ludo à Carsac
Salle du conseil municipal Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.
Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.
N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris.
Salle du conseil municipal Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 02 09 archiludo@paysdefenelon.fr
English : Archi Ludo à Carsac
The Archi Ludo mobile games library invites you to get together.
Come and play with your family and/or borrow games throughout the day.
Contact Morgan to reserve your favorite games.
Opening hours 10h-12h 13h-17h
German : Archi Ludo à Carsac
Die fahrende Ludothek Archi Ludo lädt Sie zu einem Treffen ein.
Spielen Sie mit Ihrer Familie und/oder leihen Sie sich den ganzen Tag lang Spiele aus.
Zögern Sie nicht, Morgan zu kontaktieren, um Ihre Lieblingsspiele zu reservieren.
Öffnungszeiten: 10h-12h 13h-17h
Italiano :
Archi Ludo, la ludoteca mobile, vi invita a riunirvi.
Venite a giocare con la vostra famiglia e/o a prendere in prestito i giochi durante la giornata.
Non esitate a contattare Morgan per prenotare i vostri giochi preferiti.
Espanol : Archi Ludo à Carsac
Archi Ludo, la ludoteca móvil, le invita a reunirse.
Ven a jugar con tu familia y/o pide prestados juegos durante todo el día.
No dudes en ponerte en contacto con Morgan para reservar tus juegos favoritos.
Horario: de 10.00 a 12.00 h. de 13.00 a 17.00 h
