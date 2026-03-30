Archi Ludo à Carsac Salle du conseil municipal Carsac-Aillac

Archi Ludo à Carsac

Salle du conseil municipal Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-15

La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.

Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.

N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris.

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Salle du conseil municipal Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 02 09 archiludo@paysdefenelon.fr

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English : Archi Ludo à Carsac

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Opening hours 10h-12h 13h-17h

L’événement Archi Ludo à Carsac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon