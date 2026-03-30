Archi Ludo à Carsac Salle du conseil municipal Carsac-Aillac
Archi Ludo à Carsac Salle du conseil municipal Carsac-Aillac samedi 4 avril 2026.
Archi Ludo à Carsac
Salle du conseil municipal Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-15
La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.
Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.
N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris.
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Salle du conseil municipal Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 91 02 09 archiludo@paysdefenelon.fr
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English : Archi Ludo à Carsac
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Opening hours 10h-12h 13h-17h
L’événement Archi Ludo à Carsac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon
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