ARCHI-MÔMES : VISITE DESSINÉE Hôtel Gabriel Lorient Lorient

ARCHI-MÔMES : VISITE DESSINÉE Hôtel Gabriel Lorient Lorient samedi 18 octobre 2025.

ARCHI-MÔMES : VISITE DESSINÉE Samedi 18 octobre, 14h30 Hôtel Gabriel Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T15:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T15:00:00+01:00

Formes et couleurs de l’architecture

> Samedi 18 octobre à 14h30

Accompagnés par un médiateur du patrimoine, partez à la découverte de l’architecture à hauteur d’enfant.

Rendez-vous : Hôtel Gabriel

Durée : 1h

à partir de 6 ans

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Hôtel Gabriel Lorient enclos du port lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Formes et couleurs de l’architecture

©Ville de Lorient / Emma Burr