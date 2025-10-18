ARCHI-MÔMES : VISITE DESSINÉE Hôtel Gabriel Lorient Lorient
ARCHI-MÔMES : VISITE DESSINÉE Samedi 18 octobre, 14h30 Hôtel Gabriel Lorient Morbihan
Formes et couleurs de l’architecture
> Samedi 18 octobre à 14h30
Accompagnés par un médiateur du patrimoine, partez à la découverte de l’architecture à hauteur d’enfant.
Rendez-vous : Hôtel Gabriel
Durée : 1h
à partir de 6 ans
gratuit
Dans la limite des places disponibles
Hôtel Gabriel Lorient enclos du port lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne
©Ville de Lorient / Emma Burr