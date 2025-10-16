ARCHI & TOILE le Lieu Dit Clermont-Ferrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T21:30:00

Fin : 2025-10-16T19:00:00 – 2025-10-16T21:30:00

ARCHI & TOILE 2025

Séance d’ouverture -> BANDE ANNONCE Archi & Toile 2025

Soviet Bus Stops – documentaire de Kristoffer Hegnsvad 2022 (Lituanie)

Tourné sur sept ans, le documentaire Soviet Bus Stops suit le photographe Christopher Herwig dans un road trip de plus de 50 000 km à travers l’ex-URSS, de Kiev à Vladivostok.

le Lieu Dit 10 rue Fontgieve, 63000 CLermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

16 OCTOBRE | Soviet Bus Stops – documentaire de Kristoffer Hegnsvad, 2022 (Lituanie)
Tourné sur sept ans, le documentaire Soviet Bus Stops suit le photographe Christopher Herwig dans un road trip de plus de 50 000 km à travers l'ex-URSS, de Kyiv à Vladivostok.

6 NOVEMBRE | Piscines, des lieux de vie (6 documentaires)
Plongez dans le grand bain, de la piscine Molitor aux piscines Tournesol. À l'eau !

13 NOVEMBRE | Monographie – Roger d'Astous – Documentaire d'Etienne Desrosiers, 2016
Roger d'Astous est l'un des plus grands architectes canadiens du XXe siècle. Formé par Frank Lloyd Wright, Rebelle et flamboyant, il œuvra toute sa vie à fonder une architecture moderniste de style nordique.

27 NOVEMBRE | Logements, une autre façon d'habiter – 6 documentaires
Construit-on de la même manière à Paris ou Genève ? Pour des étudiants ou des sportifs du monde entier ? Et si l'enjeux était avant tout climatique ?

4 DÉCEMBRE | La malédiction de la Grande Arche – documentaire de Jean-Marie Montangerand, 2023
En 1981, François Mitterrand lance un concours international afin de construire un projet emblématique à la Défense poursuivant l'axe historique de Paris. 424 candidats et un gagnant J.O.Spreckelsen, architecte danois parfaitement inconnu….

En présence du réalisateur.

©christopher herwig