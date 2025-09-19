ARCHI TOUR – Visite autonome Architecture et Patrimoine 01 rue Peynier Pointe-à-Pitre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Rendez-vous à l’entrée de la rue Peynier, lieu de départ du circuit autonome Archi Tour

https://plibellari.com/decouvertes/circuits/archi-tour

Avec le circuit ‘’ ARCHI TOUR ‘’, découvrez de façon autonome les joyaux du patrimoine architectural du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Cette ville d’Art et d’Histoire, regorge de trésors architecturaux avec un éventail très large des différents types de constructions allant de la case traditionnelle créole, à l’architecture contemporaine avec le MACT et le nouveau Tribunal en passant par l’immeuble traditionnel, la maison ou villa entre cour et jardin, les immeubles d’inspiration Ali Tur et les immeubles des années 1970.

La diversité architecturale présente à Pointe-à-Pitre représente un véritable atout d’un point de vue historique et patrimonial. Beaucoup de ces bâtisses demanderaient à être rafraîchies ou rénovées mais ces dernières gardent néanmoins la trace d’un passé qui ne demande qu’à se raconter.

Durant votre parcours vous découvrirez, également, les vestiges de certains de ces bâtiments malheureusement partis en fumée. Pointe-à-Pitre, aujourd’hui est une ville en pleine mutation qui ne demande qu’à embrasser l’avenir dans une subtile alliance d’authenticité et de modernité

Le bâtiment à l'angle du quai Lefebvre et de la rue Peynier est un ancien entrepôt commercial de l'usine Darboussier. Stationnement à proximité

privée