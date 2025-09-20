Archi-ville! De la place Cujas à la place Gordaine, une histoire d’architecture urbaine Place Cujas Bourges
Archi-ville! De la place Cujas à la place Gordaine, une histoire d’architecture urbaine Place Cujas Bourges samedi 20 septembre 2025.
Archi-ville! De la place Cujas à la place Gordaine, une histoire d’architecture urbaine 20 et 21 septembre Place Cujas Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00
Visite guidée sans inscription
Samedi 16h
Dimanche 11h30
Durée 1h
RDV Place Cujas, belvédère
Place Cujas Place Cujas 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire L’actuelle place Cujas est occupée depuis les origines de Bourges. De 2022 à 2024, elle fait l’objet d’un réaménagement complet qui remplacera le parking par une promenade et des espaces ludiques.
Visite guidée sans inscription
Direction Musées Patrimoine Historique de la ville de Bourges