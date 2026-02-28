Archibald Ligonnière ‘A New Home’ JASS CLUB PARIS Paris
Archibald Ligonnière ‘A New Home’ JASS CLUB PARIS Paris jeudi 2 avril 2026.
Entouré de son quintet: Stéphane Guillaume, Tom Ibarra, Jean-Yves Jung et Gildas Boclé, le batteru nous plonge dans un univers musical riche en harmonies et en émotions.
Composé en pleine pandémie, alors qu’il montait son propre studio, ce répertoire porte l’élan d’un nouveau départ, une énergie qu’Archibald Ligonnière nous transmet ce soir sur scène.
Stéphane Guillaume / saxophones soprano & ténor
Tom Ibarra / guitare
Jean-Yves Jung / piano
Gildas Boclé / contrebasse
Archibald Ligonnière / batterie
Batteur et compositeur, Archibald Ligonnière présente ‘A New Home’ son premier album. Un projet lumineux où il explore un jazz moderne à la fois lyrique et accessible !
Le jeudi 02 avril 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
