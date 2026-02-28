Archibald Ligonnière ‘A New Home’ JASS CLUB PARIS Paris

Entouré de son quintet: Stéphane Guillaume, Tom Ibarra, Jean-Yves Jung et Gildas Boclé, le batteru nous plonge dans un univers musical riche en harmonies et en émotions.

Composé en pleine pandémie, alors qu’il montait son propre studio, ce répertoire porte l’élan d’un nouveau départ, une énergie qu’Archibald Ligonnière nous transmet ce soir sur scène.

Stéphane Guillaume / saxophones soprano & ténor

Tom Ibarra / guitare

Jean-Yves Jung / piano

Gildas Boclé / contrebasse

Archibald Ligonnière / batterie

Batteur et compositeur, Archibald Ligonnière présente ‘A New Home’ son premier album. Un projet lumineux où il explore un jazz moderne à la fois lyrique et accessible !

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/



