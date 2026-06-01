ARCHICITY | Ecole Joseph Delteil – Ville de Grabels, école Joseph Delteil, Grabels

ARCHICITY | Ecole Joseph Delteil – Ville de Grabels Samedi 6 juin, 10h00 école Joseph Delteil Hérault

Sur inscription : 5 euros par personne et gratuit pour les adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Samedi 6 juin à 10h

Ecole Joseph Delteil, rue Mgr Roucairol, 34790 Grabels

Avec Vinicius Raducanu, architecte, cofondateur & associé du GIE Atelier Méditerranéen et Cécil’ Mermier, paysagiste-conceptrice Agence Avril en Mai – concepteurs associés, en présence des élus et techniciens de la ville de Grabels

Située à Grabels, cette école s’inscrit dans une opération de réhabilitation exemplaire du groupe scolaire existant portée par la ville de Grabels.

Ce projet, aux fonctionnalités contemporaines, visant à améliorer prioritairement les conforts d’été et d’hiver a été pensé comme une réponse concrète aux enjeux climatiques et pédagogiques :

Bâtiment à énergie positive “compteur”, produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme

Recours à des matériaux biosourcés, dont une isolation en paille préfabriquée

Dispositifs bioclimatiques (ventilation naturelle, gestion des apports solaires)

Réactivation des cycles naturels de l’eau : désimperméabilisation des cours d’école et végétalisation raisonnée afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains et favoriser la biodiversité, un enjeu clé d’habitabilité

Il se trouve sur un site minéral, imperméabilisé à 80 % , et se pare d’une esthétique bioclimatique renouvelée. Cette “école du siècle du changement climatique” transforme un bâtiment des années 1980 en un équipement plus confortable, durable, adapté aux usages contemporains garantissant le bien-être des occupant.es.

Le projet porté par la ville de Grabels, maître d’ouvrage, accompagnée par le GIE l’Atelier Méditerranéen – concepteurs associés, Avril en Mai, Atelier Rouch, Pousse Conseil, Ideebat, Gapira et GMR Ingénierie est lauréat du palmarès national OFF du DD 2026, récompensant les démarches architecturales innovantes et engagées.

Il a obtenu le niveau OR du label Bâtiment Durable Occitanie (BDO) en phases conception et réalisation, attestant d’une qualité environnementale et d’un suivi exemplaire tout au long du projet.

Le projet est également identifié comme un “cas d’école” dans le programme Edurénov de la Banque des Territoires, faisant de cette opération une référence pour la rénovation du parc scolaire à l’échelle nationale.

école Joseph Delteil Rue Mgr Roucairol, 34790 Grabels Grabels 34790 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://maom.fr/archicity-33/ »}]

Début juin, la MAOM vous invite à un nouvel Archicity pour découvrir l’école Joseph Delteil à Grabels ! Grabels visite

Vinicius Raducanu