ARCHICITY | Groupe scolaire Hypatie Groupe scolaire Hypatie Montpellier

Sur inscription. 5 euros par personne et gratuit pour les adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T11:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T11:30:00+01:00

ARCHICITY | Visite de fin de chantier – Groupe scolaire Hypatie

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et dans le cadre du Mois de l’Architecture Occitanie, la MAOM vous propose une visite de fin de chantier du groupe scolaire Hypatie.

Après avoir découvert ce projet lors de la visite de chantier en mars dernier, nous vous invitons à (re)découvrir ce bâtiment désormais achevé, une occasion unique d’explorer son architecture, ses espaces et les choix qui ont guidé sa conception.

Cette visite sera menée par l’architecte Thomas Landemaine de l’agence TLA & Studio Jaouen

« Situé sur un ancien stade en friche, le groupe scolaire de 22 classes Hypatie s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain de la Mosson. Conçu à la manière d’un parc habité, il propose un projet dichotomique entre une enveloppe extérieure sobre et protectrice et un intérieur généreux et ouvert.

Les choix constructifs qui nous ont guidé dans la conception ont pour objectif de proposer un projet rationnel avec des matériaux locaux, sains, durables et pérennes. Dans une logique de conception qui promeut le bon matériau au bon endroit, les façades en contact direct avec l’extérieur du site sont réalisées en béton bas carbone ton pierre, les façades intérieurs en ossature bois isolées en paille. En contraste avec l’enveloppe extérieure du bâtiment sobre et protectrice, l’usage du bois côté intérieur a été privilégié pour son aspect chaleureux, durable et sa rapidité d’exécution en chantier (école construite en 15 mois de travaux). La terre crue est également une des composantes importantes du projet. Adaptée aux usages d’une école, elle est employée dans la réalisation d’enduit terre intérieur non stabilisé et réalisé avec la terre extraite d’un des chantiers en cours sur la Mosson.

Dans un contexte de renouvellement urbain, il est important d’offrir aux enfants un lieu d’apprentissage à leur hauteur, inclusif et appropriable. A l’intérieur, des formes libres à géométries variables ondulent et se déploient le long de ces murs d’enceinte. Elles répondent à une architecture de la transparence, du rythme et de la légèreté souhaitée. Des pavillons tout de bois vêtu protègent de l’ensoleillement et valorisent une architecture fluide qui joue avec la végétation existante et future, en dialectique avec l’aménagement des cours de récréation qui se déploient sur plusieurs niveaux. Fonctionnels, les parcours sont conçus comme de véritables lieux de vie que les enfants sauront s’approprier par leur créativité… Leur imagination foisonnante fera le reste. »

Sources textuelles : Thomas Landemaine Architectes

Groupe scolaire Hypatie 44 rue de l’Agenais 34080 Montpellier Montpellier 34185 Mosson Hérault Occitanie

©Mary Gaudin