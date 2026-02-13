ARCHICITY | Musée de Lodève, Musée de Lodève, Lodève

ARCHICITY | Musée de Lodève Samedi 14 février, 14h00 Musée de Lodève Hérault

Sur inscription. 5 euros par personne & gratuite pour les adhérents

La visite, menée par Daniel Meszaros (architecte du projet et co gérant de Projectiles), permettra de comprendre comment l’agence a relevé le défi de transformer un édifice historique en un musée contemporain de 3 250 m².

Ici, peu de prouesses techniques, mais une technicité largement éprouvée. La simplicité constructive du projet contraste avec l’attention portée à quelques éléments plus sophistiqués, soigneusement situés et pleinement justifiés dans l’expérience de visite.

✨ Ce qui est économisé dans la structure et les dispositifs constructifs est réinvesti ailleurs, de manière ciblée et pertinente, afin de garantir la qualité d’usage et de perception des espaces.

✨ La qualité des bétons, les finitions des sols et l’apport de lumière zénithale participent à créer des ambiances où la lumière naturelle structure les volumes.

✨ L’intégration fine de l’éclairage artificiel, le traitement acoustique des salles d’exposition et les dispositifs muséographiques (vitrines, réalité augmentée) s’effacent au profit des œuvres.

Le projet revendique une économie esthétique, en portant une forte valeur symbolique. Une architecture efficace, lisible, et profondément ancrée dans son contexte.

Ce projet a été primé à plusieurs reprises, notamment le German Design Award, le prix ADC Awards, le prix Iconic Awards et le prix architecture et maîtres d’ouvrages (AMO).

Une découverte pour comprendre comment l’architecture contemporaine renouvelle et valorise un patrimoine ancien !

➤ Besoin de covoiturage ? C’est possible : n’hésitez pas à nous contacter à contact@maom.fr !

L’accès au musée est au tarif de 6 euros, à régler le jour de la visite.

Musée de Lodève Square Georges Auric, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie

Pour ce mois de février, la MAOM vous invite à découvrir le Musée de Lodève, un projet de restructuration et d’extension situé au cœur de l’ancien hôtel particulier du Cardinal de Fleury. archicity lodève

