Archicolor ! CNCS – Centre national du costume et de la scène Moulins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Visite des différents espaces du CNCS : Christian Lacroix en scène, Collection Noureev et La Scène ainsi que les nouvelles salles permanentes Trésors des collections.

Démonstration et exposition de travaux d’étudiants en filière des métiers du spectacle. Coloriage géant et participatif pour les grands et les petits !

Accès gratuit

Programme: www.cncs.fr

CNCS – Centre national du costume et de la scène Route de Montilly, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Collections de costumes exceptionnels, des plus grands théâtres ou compagnies de spectacles français, créés par les costumiers les plus représentatifs des arts de la scène et portés par les plus grands interprètes. Piétons : Le CNCS est situé sur la rive gauche de l'Allier, face à la ville de Moulins, à quelques minutes du centre ville en traversant l'Allier par le pont Règemortes. Ligne de bus n°3. Train + 15 min à pied ou en bus ligne 3.

Archicolor !

© Création M.Christian Lacroix 2025. Graphisme : Atalante-Paris