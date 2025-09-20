Archiduc Musée d’Archéologie Antibes

Archiduc Musée d’Archéologie Antibes samedi 20 septembre 2025.

Archiduc Samedi 20 septembre, 10h00 Musée d’Archéologie Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire pour cette activité, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Archiduc

Un atelier pour comprendre l’approvisionnement en eau dans l’Antipolis romaine, au travers notamment des aqueducs : depuis les vestiges visibles dans le paysage aux restes enfouis, les enfants apprendront comment les Romains en ont élaboré le tracé, l’architecture et comment ils les ont bâtis. L’atelier associe les sciences – avec une expérimentation architecturale – et l’art, avec le dessin de ruines.

Atelier enfants (6 – 13 ans)

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493958598 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie Le musée d’Archéologie d’Antibes est installé dans le bastion Saint-André. Celui-ci a été construit en 1698 sur les plans de Vauban, dans le cadre des travaux d’amélioration qu’il fait entreprendre pour la défense d’Antibes. Bien que d’allure imposante aujourd’hui, le bastion Saint-André, ou « bastion 17 », ne constituait qu’une petite partie de l’enceinte urbaine d’Antibes, dont il marquait l’extrémité sud.

Archiduc