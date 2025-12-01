Archi’lecture La ville la nuit Le Pavillon Caen

Archi’lecture La ville la nuit

Après un temps de lecture autour des livres La ville, une nuit… d’Isabelle Simler et Toute la ville s’éveille de Laurie Cohen et Marjorie Béal, les enfants sont invités à créer le paysage d’une ville la nuit en jouant sur les ombres et les lumières au travers de silhouettes de gratte-ciels.

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

English :

After a reading of the books La ville, une nuit… by Isabelle Simler and Toute la ville s’éveille by Laurie Cohen and Marjorie Béal, children are invited to create the landscape of a city at night, playing with light and shadow through the silhouettes of skyscrapers.

