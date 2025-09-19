Archipel des murmures – Concert ensemble Les Illuminations / Culture Autrement Jonesy Agency Paris

Archipel des murmures – Concert ensemble Les Illuminations / Culture Autrement Jonesy Agency Paris vendredi 19 septembre 2025.

L’ensemble Les Illuminations poursuit son projet Prisme-s, dont la pierre angulaire est Messagesquisse de Pierre Boulez.

Après Nuits d’Othman Louati, il étoffe sa collection de commandes à des compositeurs d’aujourd’hui autour du violoncelle concertant en invitant cette fois-ci Claire-Mélanie Sinnhuber qui imagine une pièce dont l’effectif de cinq instruments crée un étrange mélange protéiforme à travers des timbres convoquant des imaginaires variés.

Outre la polyphonie frottée, l’accordéon résonne avec un clavecin ancré dans le baroque, entre profane et sacré, Occident et Extrême-Orient.Autour de cette création, ce programme « L’Archipel des murmures » mêle époques et esthétiques musicales, convoquant des compositrices qui ont toutes repoussé les limites de leur temps.

Se tisse ainsi un fil ininterrompu entre la liberté d’écriture baroque d’Élisabeth Jacquet de la Guerre, la poésie sonore de Kaija Saariaho, la fougue romantique d’Ethel Smyth et l’art du silence de Sofia Goubaïdoulina.

Autour de cette création, ce programme « L’Archipel des murmures » mêle époques et esthétiques musicales, convoquant des compositrices qui ont toutes repoussé les limites de leur temps. Se tisse ainsi un fil ininterrompu entre la liberté d’écriture baroque d’Élisabeth Jacquet de la Guerre, la poésie sonore de Kaija Saariaho, la fougue romantique d’Ethel Smyth et l’art du silence de Sofia Goubaïdoulina.

Un concert gratuit de l’ensemble Les Illuminations dans le 11e ! En partenariat avec Culture Autrement.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-19T19:00:00+02:00_2025-09-19T21:00:00+02:00

Jonesy Agency 170 rue de Charonne 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/les-agents-reunis-culture-autrement/evenements/ensemble-les-illuminations-archipel-des-murmures-vera-vita-viva +33661935636 culture.autrement@cmculture.com