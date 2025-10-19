Archipel francilien – À contre-courant, des loisirs à l’industrie : Une balade en bord de Seine de Villeneuve-Saint-Georges à Juvisy (visite guidée) Gare de Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges

Gratuit sur inscription – places limitées

Début : 2025-10-19T09:45:00 – 2025-10-19T16:00:00

Imaginez rencontrer un habitant de Villeneuve-Saint-Georges ou de Vigneux-sur-Seine du XIXe siècle : il peinerait à reconnaître sa campagne bucolique. Infrastructures, lotissements et grands ensembles ont profondément transformé la rive droite de la Seine : un concentré d’un siècle d’urbanisation francilienne. Modelé par l’exploitation de ses ressources, le paysage est devenu un espace de loisirs, en constante évolution. Aujourd’hui, il poursuit sa mue pour relever les défis du changement climatique. Partons explorer ces métamorphoses !

Dimanche 19 octobre : 9h45 – 16h00

Prévoir un pique nique

Parcours à pied : temps estimé 4 heures – 1h de pause repas

Point de départ : Gare de Villeneuve-Saint Georges côté Seine

Point d’arrivée : Gare de Juvisy-sur-Orge

Accédez à des contenus complémentaires inédits sur l’application Détour !

Réalisez ce parcours inédit en autonomie sur l’application gratuite Détour à partir des Journées nationales de l’architecture. Avec votre smartphone ou sur votre ordinateur, suivez le parcours à votre rythme et toute l’année en bénéficiant d’archives, de capsules sonores et de documents inédits qui enrichiront votre visite.

>> Retrouvez déjà les 40 autres parcours de la collection Archipel Francilien sur Détour !

Ce parcours est issu de la collection 2025 d’Archipel francilien, créée par les CAUE d’Île-de-France dans le cadre des Journées nationales de l’architecture et soutenue par la DRAC Île-de-France.

Gare de Villeneuve-Saint-Georges Gare de Villeneuve-Saint Georges – côté Seine 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France

© Martin Argyroglo pour les CAUE IDF