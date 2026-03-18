ARCHIPEL(S) ATELIER CYANOTYPE DE PLANTES DE BORDS DE RIVIÈRE

La Fabulerie Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre du projet Archipel(s) avec Laborieuse et la Fabulerie, vous êtes conviés mercredi 25 mars, à partir de 14h, à un atelier cyanotype de plantes de bords de rivière, animé par Vincent Pouydesseau. Sur inscription. Prix libre.

Dans le cadre du projet Archipel(s) avec Laborieuse et la Fabulerie, vous êtes conviés mercredi 25 mars, à partir de 14h, à un atelier cyanotype de plantes de bords de rivière, animé par Vincent Pouydesseau. Sur inscription. Prix libre. .

La Fabulerie Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie contact@archipels-lozere.fr

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English :

As part of the Archipel(s) project with Laborieuse and la Fabulerie, we invite you to join us on Wednesday March 25, from 2pm, for a cyanotype workshop of riverside plants, led by Vincent Pouydesseau. Registration required. Free admission.

L’événement ARCHIPEL(S) ATELIER CYANOTYPE DE PLANTES DE BORDS DE RIVIÈRE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère