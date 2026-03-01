ARCHIPEL(S) BALADE DOCUMENTAIRE & PHOTOGRAMMÉTRIE

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 14:00:00

fin : 2026-03-23 16:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Dans le cadre du projet Archipel(s) avec Laborieuse et la Fabulerie, vous êtes conviés lundi 23 mars, à partir de 14h, à une balade documentaire et photogrammétrie autour du Gardon de St Germain de Calberte, animé par Vincent Pouydesseau et en partenariat avec l’association du béal de Thonas. Plus d’informations & inscriptions par mail. Prix libre.

Dans le cadre du projet Archipel(s) avec Laborieuse et la Fabulerie, vous êtes conviés lundi 23 mars, à partir de 14h, à une balade documentaire et photogrammétrie autour du Gardon de St Germain de Calberte, animé par Vincent Pouydesseau et en partenariat avec l’association du béal de Thonas. Plus d’informations & inscriptions par mail. Prix libre. .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie contact@archipels-lozere.fr

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English :

As part of the Archipel(s) project with Laborieuse and La Fabulerie, we invite you to join us on Monday March 23, starting at 2pm, for a documentary and photogrammetric walk around the Gardon de St Germain de Calberte, led by Vincent Pouydesseau and in partnership with the association du béal de Thonas. Further information & registration by e-mail. Free admission.

L’événement ARCHIPEL(S) BALADE DOCUMENTAIRE & PHOTOGRAMMÉTRIE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère