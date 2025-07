ARCHIPEL(S) EAUX VIVES ! DÉCOUVERTE DE LA LUTHERIE SAUVAGE Saint-Étienne-Vallée-Française

ARCHIPEL(S) EAUX VIVES ! DÉCOUVERTE DE LA LUTHERIE SAUVAGE Saint-Étienne-Vallée-Française mardi 22 juillet 2025.

ARCHIPEL(S) EAUX VIVES ! DÉCOUVERTE DE LA LUTHERIE SAUVAGE

Le Lavoir Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 09:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-22 2025-07-24

Glanage en bord de rivière, découverte de la lutherie sauvage et création d’un instrumentarium avec les enfants. Inscriptions auprès de l’accueil de loisirs Trait d’union :06 99 39 09 03.

Pour cette première saison, Archipel(s) vous invite à explorer la thématique « Eaux Vives » balades, ateliers de création, lectures, rencontres et podcasts dessineront une cartographie sensible et poétique autour de l’eau, en Cévennes. Laissez-vous embarquer !

1ère escale Théo Radakovitch “Osoba”

Au fil de la semaine (du 20 au 27 juillet 2025), Théo embarque petits et grands dans un processus de création sonore participatif — glanage d’objets, lutherie sauvage, fabrication d’instruments — jusqu’au spectacle-concert final, “Vagabondages”, présenté à l’église de Molezon le 27 juillet à 16h (prix libre).

22/07 et 24/07 matin Glanage en bord de rivière, découverte de la lutherie sauvage et création d’un instrumentarium avec les enfants St-Étienne-Vallée-Française (inscriptions auprès de l’accueil de loisirs Trait d’union 06 99 39 09 03).

Retrouvez le programme complet sur www.archipels-lozere.fr et dans les offices de tourisme des Cévennes au Mont Lozère. .

Le Lavoir Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 99 39 09 03 lozere@lafabulerie.com

English :

Gleanings by the river, discovery of wild violin making and creation of an instrumentarium with the children. Registration with the Trait d?union leisure center: 06 99 39 09 03.

German :

Sammeln am Flussufer, Entdeckung der wilden Geigenbauerei und Erstellung eines Instrumentariums mit den Kindern. Anmeldungen bei der Freizeitbetreuung Trait d’union :06 99 39 09 03.

Italiano :

Spigolature in riva al fiume, scoperta della liuteria selvaggia e creazione di uno strumentario con i bambini. Iscrizione presso il centro ricreativo Trait d’union: 06 99 39 09 03.

Espanol :

Espigas junto al río, descubrimiento de la fabricación de violines salvajes y creación de un instrumental con los niños. Inscripciones en el centro de ocio Trait d’Union: 06 99 39 09 03.

L’événement ARCHIPEL(S) EAUX VIVES ! DÉCOUVERTE DE LA LUTHERIE SAUVAGE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère