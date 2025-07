ARCHIPEL(S) EXPOSITION ET SPECTACLE Molezon

ARCHIPEL(S) EXPOSITION ET SPECTACLE

Eglise de Molezon Molezon Lozère

Au programme en juillet et août des spectacles, des concerts, des expos et des balades.

L’église de Molezon n’est pas éteinte !

Dimanche 27 juillet

De 14h30 à 18h Exposition téléphonique « Allô, à l’eau?! »

Allô, à l’eau ?! est la première étape du cycle de résidences du projet Archipel(s) Lozère, une dynamique créative portée par La Fabulerie et LaboRieuse et soutenue par le Parc. Cette exposition interactive réunit les voix des habitant.e.s et des artistes locaux pour sensibiliser à la valeur essentielle de l’eau, en mettant en lumière des récits réels et imaginaires.

À travers des portraits sonores accessibles via un téléphone à cadran revisité ou bien en ligne sur ARTE radio blog , découvrez les histoires quotidiennes de ceux et celles qui vivent en lien direct avec l’eau maraîchère, animatrice nature, meunier, retraité-bâtisseur en pierres sèches… Ces récits se mélangent à des histoires fantastiques, donnant la parole à des éléments non humains, comme une goutte d’eau, une roche, un oiseau…

A 16h Concert spectacle « Vagabondages » par Osoba

Pour toutes détails et informations supplémentaires, écrivez à eglisedemolezon@gmail.com .

Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie eglisedemolezon@gmail.com

English :

On the program in July and August: shows, concerts, exhibitions and walks.

German :

Im Juli und August stehen Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen und Spaziergänge auf dem Programm.

Italiano :

In programma a luglio e agosto: spettacoli, concerti, mostre e passeggiate.

Espanol :

En el programa de julio y agosto: espectáculos, conciertos, exposiciones y paseos.

