Architecte en herbe Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Gratuit. Durée 45 min. À partir de 7 ans. Cette activité est pensée pour les familles avec enfants. Le kit-découverte est à retirer gratuitement à l’Écomusée de Saint-Nazaire. Accessible aux personnes en situation de handicap mental et auditif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Un parcours ludique et autonome dans le quartier du Petit Maroc, à retirer gratuitement à l’Écomusée.

Un quartier de la Reconstruction

Retirez votre matériel à l’Écomusée, puis partez en famille dans le quartier du Petit Maroc et autour du Building. Vous y deviendrez le temps d’une journée un architecte du patrimoine en herbe.

Au cours de 7 missions, fiches en main, vous devrez observer en détail l’architecture de la Reconstruction.

La restauration de certaines maisons et immeubles ne pourra se faire sans votre aide.

Prêts à relever ce défi ?

Écomusée de Saint-Nazaire 15 Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire, France Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire Les collections reflètent l'aventure maritime, industrielle, portuaire et urbaine de Saint-Nazaire. Leur diversité traduit l'évolution du territoire. Parmi les œuvres majeures, on citera le patrimoine des paquebots : décors, mobiliers, représentations photographiques et picturales, affiches, arts de la table, maquettes, etc., qui vont de la fin du XIXe siècle aux années 1960. Quant au territoire urbain, il s'agit pour beaucoup de représentations de maquettes et d'objets à caractère ethnographique de la fin du XIXe siècle aux années 1950.

