« Architecte, où es tu ?… Ancien Cimetière de Cusset Villeurbanne

« Architecte, où es tu ?… Vendredi 19 septembre, 14h00 Ancien Cimetière de Cusset Métropole de Lyon

10€, demi tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants – règlement, espèces ou chèque, avant le départ du parcours et devant l’entrée du cimetière – pas de paiement en ligne – réservation possible mais non obligatoire

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Parcours d’Histoire présentera une visite commentée du Cimetière Ancien de Cusset à Villeurbanne qui arbore, fait très rare dans les cimetières du monde entier, une signalétique présentant des personnages illustres et des tombes remarquables auprès de chaque tombe concernée. Au fil des allées, nous découvrirons des architectes inhumés dans ce cimetière ouvert en 1864. Nous nous intéresserons aussi à la facture des monuments souvent oeuvres d’architectes célèbres. Citons la tombe Barral signée Michel Roux-Spitz qui réalisa la grande poste de Lyon. Nous évoquerons encore des bâtiments de prestige, publics ou privés, encore visibles à Villeurbanne ou ailleurs, conçus par des architectes notoires. Certains propriétaires avaient choisi ce cimetière comme dernière demeure.

Chaque participant recevra gratuitement un exemplaire de l’ouvrage « Les cimetières de Villeurbanne Personnages illustres et tombes remarquables » édité par la Ville de Villeurbanne.

Départ du parcours à 14h devant l’entrée du cimetière

Ancien Cimetière de Cusset rue du Cimetière 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Bonnevay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

©Chantal Jane Buisson