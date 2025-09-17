Architecture, à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

2025-09-17

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. En septembre, la Micro-Folie vous propose une découverte du thème de l’architecture, avec son programme gratuit et ouvert à tous. Au programme atelier aquarelle, séance de médiation culturelle, visite libre du musée numérique, avec les chefs-d’œuvre nationaux dans la collection Nationale 1 et un focus sur la collection Grand Est, immersion dans les Folies Bergères, telles que Manet les a immortalisées, avec les casques de réalité virtuelle. La visite libre du musée et les casque de réalité virtuelle, seront proposés du 3 septembre au 20 septembre, sur les horaires d’ouverture, les mercredis et vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

