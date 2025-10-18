Architecture bioclimatique, architecture poétique. 234 Chemin de la Tuilière, Quartier la Rouquette, 83470 Pourcieux Pourcieux

Architecture bioclimatique, architecture poétique. Samedi 18 octobre, 14h00 234 Chemin de la Tuilière, Quartier la Rouquette, 83470 Pourcieux Var

Venez découvrir en présence de l’architecture concepteur, une architecture bioclimatique issue du style contemporain brutaliste. Visite commentée suivie d’échanges libres.

©Bampi Laure