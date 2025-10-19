Architecture civile, architecture religieuse Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Inscription au 05 59 59 08 98

Début : 2025-10-19T11:00:00+01:00 – 2025-10-19T12:15:00+01:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00+01:00 – 2025-10-19T16:15:00+01:00

De la maison rurale basque exte à l’église à galeries, cette visite guidée met en lumière quelques aspects de l’architecture traditionnelle basque. La maison Dagourette, bâtiment qui abrite le musée, sera également présentée.

Visite en basque à 11h.

Proposé par le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne.

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559590898 https://www.musee-basque.com Construction de la fin du XVIe siècle, dite Maison Dagourette du nom d’un marchand bayonnais qui aurait acquis des entrepôts pour les transformer en maison d’habitation. Puis elle sert de couvent aux visitandines de 1640 à 1643. En 1643, l’ancien hôpital Saint-Nicolas démoli par Louis XIV y fut transféré jusqu’en 1867 et devient la propriété des hospices jusqu’en 1921. La douane y eut quelques temps son siège. En 1922, la commune charge la société des Sciences, Lettres, Art et Etudes régionales de Bayonne d’y créer un musée basque. Cette maison a été remaniée au XVIIIe siècle et au XIXe siècle.

L’actuel musée se compose de deux corps de construction principaux. Les anciens entrepôts ou greniers, remaniés au XIXe siècle, à structure de bois reposant sur des piliers, qui demeurent les plus anciens témoins de l’urbanisme ancien bayonnais portuaire. L’immeuble principal dont les façades conservent des fenêtres à encadrements moulurés et à meneaux. Un escalier du XVIIIe siècle, avec une rampe en fer forgé, donne accès aux différents étages. Gare SNCF à 10 min à pied. Arrêts autobus Txik Txak à 5 min. Parking vélo au pied du bâtiment. Parking voiture : Sainte-Claire ou Boufflers.

© Musée Basque et de l’histoire de Bayonne