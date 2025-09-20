Architecture contemporaine, patrimoine de demain : l’Ortu Duzzi Maison des pêcheurs Bonifacio / Bunifaziu

Architecture contemporaine, patrimoine de demain : l’Ortu Duzzi Maison des pêcheurs Bonifacio / Bunifaziu samedi 20 septembre 2025.

Architecture contemporaine, patrimoine de demain : l’Ortu Duzzi Samedi 20 septembre, 10h30 Maison des pêcheurs Corse-du-Sud

Limitées à 25 personnes. Plus d’infos au 04.95.73.11.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Architecture contemporaine, patrimoine de demain : l’Ortu Duzzi

→ Samedi 20 septembre – 10h30 – RDV Maison des pêcheurs– 25 personnes. Temps de visite : 1h.

À Bonifacio, ces dernières années, les projets architecturaux se sont progressivement invités au cœur de la ville, y compris sur le port. Ces initiatives interrogent la manière dont des structures contemporaines peuvent s’intégrer harmonieusement dans un paysage urbain riche d’histoire.

Le cabinet d’architecte Buzzo & Spinelli, ont conçu l’Ortu Duzzi, la Maison des pêcheurs (lauréats du Prix de la Première Œuvre en 2016) et la nouvelle crèche Marguerite Bobbia. Ils vous feront revivre les différentes étapes de leur construction et les défis qu’ils ont relevés pour que leur création dialogue avec le patrimoine bonifacien, entre tradition et modernité.

Maison des pêcheurs Maison des pêcheurs;, l’ Ortu Duzzi, 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.bonifacio.fr/architecture-contemporaine-patrimoine-de-demain-lortu-duzzi.html#reservation »}]

Architecture contemporaine, patrimoine de demain : l’Ortu Duzzi

©MairiedeBonifacio