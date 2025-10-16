Architecture contemporaine remarquable (ACR) : un patrimoine du quotidien à découvrir en gare de Rennes Exposition sur le label ACR Gare SNCF de Rennes Rennes

Architecture contemporaine remarquable (ACR) : un patrimoine du quotidien à découvrir en gare de Rennes Exposition sur le label ACR Gare SNCF de Rennes Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Visite libre en autonomie dans la gare. Au-delà des journées nationales de l’architecture cette exposition est visible du 13 au 30 octobre.

Le ministère de la Culture a souhaité s’associer à SNCF Gares & Connexions pour organiser quatre expositions photographiques mettant en lumière des biens labellisés « Architecture contemporaine » les…

Le ministère de la Culture a souhaité s’associer à SNCF Gares & Connexions pour organiser quatre expositions photographiques mettant en lumière des biens labellisés « Architecture contemporaine remarquable » dans les gares de Rennes, Avignon TGV, Lille Europe et Strasbourg du 13 au 30 octobre. Ces expositions, issues des commandes photographiques menées depuis 2020, invitent les usagers à poser un nouveau regard sur ces ensembles architecturaux, qui témoignent de la volonté de répondre aux besoins essentiels de la société — se loger, travailler, voyager, se soigner, apprendre, se divertir, etc. — et de les rendre accessible à tous. C’est aussi l’occasion de découvrir les architectes qui se cachent derrière ces réalisations et qui, par leurs expérimentations et leur audace, ont renouvelé les techniques constructives et architecturales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T07:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T23:00:00.000+02:00

https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/rennes

Gare SNCF de Rennes 19 Place de la Gare 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

sncf